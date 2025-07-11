NY株式10日（NY時間11:32）（日本時間00:32） ダウ平均44727.73（+269.43+0.61%） ナスダック20588.91（-22.43-0.11%） CME日経平均先物39740（大証終比：+100+0.25%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は続伸している一方、ＩＴ・ハイテク株には売りも出ており、ナスダックはマイナス圏での推移となっている。トランプ大統領の通商政策を巡る不透明感の中、米株式市場は次の材料待ちとなっているよう