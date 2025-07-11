ボートレース平和島の「第３９回東京スポーツ賞〜平和島マスターズ〜」は１１日に開幕する。福来剛（４４＝東京）がエンジン抽選で引いた１３号機は２連率１３％とワースト級の低調機。ただ、前操者の小川晃司がチルトを０・５度に設定してから伸び中心に気配が上向いており、前検の動きが注目された。特訓を終えると「チルト０・５度でペラもそのままで行きました。悪くはなさそうです」と感触はまずまず。「妹尾選手には行