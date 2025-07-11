モンゴルを公式訪問中の天皇陛下は、モンゴル仏教の中心的な寺院を視察されました。10日午後、陛下はウランバートル市内にある「ガンダン寺」を訪れ、僧侶などの出迎えを受けられました。「ガンダン寺」はモンゴル仏教の中心的な寺院で、強い日差しのもと、陛下は僧院長の案内で、高さ26メートルの観音菩薩（ぼさつ）像に一礼し、少年僧にも声をかけられました。また、仮面を付けた「ツァム」と呼ばれる舞楽も鑑賞するなど、モンゴ