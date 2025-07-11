170年を超える万博の歴史で、初めてリアルタイムで宇宙と万博会場をつなぐライブイベントが行われました。ISS（国際宇宙ステーション）3人目の日本人船長、大西卓哉宇宙飛行士。10日夜、大阪・関西万博とISSをリアルタイムでつなぐイベントに登場しました。万博会場から宇宙へとつなぐ壮大なウエーブ。大分県の高校生や、イギリスの高校生の質問に答えたり、JAXA（宇宙航空研究開発機構）などの後援でISSの船外カメラから撮影され