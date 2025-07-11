文字には良くも悪くも、“その人”が映し出される。だから、あまり他人には見られたくない。片腕で隠しながら文字を書く姿を見て、途端に彼を近くに感じた。『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）第1話では、別世界で生きていた愛実（木村文乃）とカヲル（ラウール）が文字を通して巡り会う。 参考：木村文乃＆ラウール、『愛の、がっこう。』に“手応え”「愛の原点みたいなものがある」 人間のあらゆる欲望