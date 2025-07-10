新フォルダブルスマホ「Galaxy Z Fold7」と「Galaxy Z Flip7」の日本における発売日や価格などをまとめて紹介！Samsung Electronics（以下、Samsung）は9日（現地時間）、アメリカ・ニューヨーク ブルックリンおよびオンラインにて新製品発表会「Galaxy Unpacked July 2025: The Ultra Experience Is Ready To Unfold」を開催し、新しいフォルダブルスマートフォン（スマホ）「Galaxy Z Fold7」および「Galaxy Z Flip7」、スマート