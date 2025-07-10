防衛省は9日と10日、中国軍の戦闘爆撃機が東シナ海の公海上で、およそ70mの距離まで自衛隊機に異常接近したと明らかにしました。防衛省によりますと、9日午前と10日午前、東シナ海の公海上で警戒監視を行っていた航空自衛隊の情報収集機YSー11EBに、中国軍の戦闘爆撃機JHー7が右ななめ後ろから近づき、9日は水平距離およそ30m、垂直距離およそ60mの位置に1度、10日は水平距離およそ60m、垂直距離およそ30mに2度近づく異常接近を行