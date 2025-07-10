バレーボール女子代表でチーム最年少の秋本美空（姫路）は、主将・石川真佑（ノバラ）の背中を追いかけている。ネーションズリーグ（ＶＮＬ）１次リーグ第３週千葉大会２日目（１０日、千葉ポートアリーナ）では韓国と対戦して３―０で快勝。日韓戦で節目の１００勝目を挙げ、通算成績を８勝２敗とした。この日は石川の代わりに代表初先発を果たすと、チーム３位の１１得点をマーク。「真佑さんのところに入ったのでちょっとプ