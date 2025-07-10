◆パ・リーグ西武５―１楽天（１０日・ベルーナドーム）高橋光成投手が７回３安打１失点で３勝目。５月７日・ソフトバンク戦（ベルーナＤ）以来の白星となった。５月１５日・ソフトバンク戦（みずほペイペイ）以来、６試合ぶりの古賀悠斗捕手とのバッテリー。初回は３者凡退の立ち上がり。２死から黒川の打球は高橋光成と一塁手・ネビン、二塁手・仲田の間に転がる弱い打球となったが、高橋が全力疾走でボールをつかむと、そ