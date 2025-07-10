調査会社インテージが１０日発表した今年の夏休み期間（７月１９日〜９月３０日）に関するアンケート調査によると、期間中の予算は平均５万７２８４円で、前年比２・２％減となった。物価高による節約志向が広がり、２年連続でマイナス。猛暑の影響も重なり、自宅で過ごす傾向も顕著になっている。予算減の理由（複数回答）は、「物価高・円安」が前年比１・５ポイント増の５３％と最多。「給料が増えないから」が２９・９％で