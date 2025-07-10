近年、全国的に被害が増加している特殊詐欺。2023年に452.6億円だった被害額は2024年には721.5億円に増えた。“闇バイト”という言葉を耳にする機会も増えているが、特殊詐欺の実行役の5人に1人は“少年”で、犯罪の低年齢化が進んでいる。一体なぜ少年は犯罪に手を染めてしまったのか…。25年3月に少年院で話を聞いた。 ■「誰が死んでもどうでもいいと…」 当時特定少年A（20）：楽に稼ぎたいという気持ちと、自分と仲間が幸