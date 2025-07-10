柏崎刈羽原発の再稼働をめぐり7月9日、新潟県の花角知事は長岡・柏崎エリアで意見交換を実施。立地自治体と周辺自治体には考え方に隔たりがあるようです。【花角知事】「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働の問題について、ぜひ皆さんから率直な今のお考えなり、お気持ちを聞かせていただけたら」県民の意見を集約する方法の一つとして花角知事が6月からブロックごとに進めている首長との懇談会。9日は長岡・柏崎エリアの6つの市町村の