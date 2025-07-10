夏に遊ぶ機会が増える花火。楽しいウラには火の危険も潜んでいます。新潟市の保育園では7月10日、園児たちが消防隊員とともに花火の安全な楽しみ方を学びました。【記者リポート】「これからの季節、家族で楽しむ機会が増える花火。園児たちは花火の正しい使い方を学んでいます」10日、新潟市北区の保育園で開かれた『おもちゃ花火教室』。夏のレジャーシーズンを前に、安全な花火の楽しみ方を身につけてもらお