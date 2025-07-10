Photo: Gizmodo US/Raymond Wong Meta、また一歩未来に近づく。流出した画像と動画によると、同社が新しいAR（拡張現実）スマートグラス「Meta Celeste（メタ・セレステ）」を開発しているようです。昨年披露された「Orion（オリオン）」は、1台作るのに1万ドルかかる超高額プロトタイプでしたが、Celesteはもう少し現実的なバージョンになりそう。Meta Hypernova and Ceres Wristband (low