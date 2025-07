ロックバンドT−BOLANがメジャーデビュー記念日の10日、全国47都道府県を巡る“ラストライブツアー”「T−BOLAN LAST LIVE TOUR 2025−2026 SING THE BEST HIT JOURNEY 47」の開催を発表した。ボーカル森友嵐士(59)ギター五味孝氏(59)ベース上野博文(60)が、都内のレコーディングスタジオから行ったファンクラブ限定の特別配信で、森友がファンに向けた手紙を読み上げる形で明らかにした。17年の完全復活から掲げてきた「再