歌手きゃりーぱみゅぱみゅ(32)が10日にインスタグラムを更新。第1子とのショットを公開した。きゃりーは「New visual This is my little oneこれまでもきゃりーぱみゅぱみゅは自分の人生でHOTな出来事を作品に落とし込んできましたが、我が子がアー写に登場する日が来るとは…!感慨深いですね」と第1子との写真を公開した。キャリーはピンク色のトップスにポップな装飾を施した衣装を着用し、サングラスをかけた第1子を抱いて