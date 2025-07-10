▶7月4日付紙面ビューアーに出場チーム紹介▶高校野球福岡大会に関する記事一覧 7月11日の試合南部大会◇久留米市▽3回戦西日本短大付−三潴（9時）▽2回戦筑陽学園―朝倉（11時半）▽3回戦祐誠−九産大九産（14時）◇小郡市▽3回戦福岡大大濠−柳川（9時15分）東福岡−福岡講倫館（11時45分）福岡第一−筑紫台（14時15分）◇大牟田市延命▽3回戦八女学院―福岡（10時）南筑―福岡大若葉（12時半）