福岡県警筑紫野署は10日、太宰府市朱雀4丁目付近の公園で同日午後4時半ごろ、男が児童に下半身を見せる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は50歳くらいでいずれもオレンジ色の半袖上衣、ズボン、帽子を着用。