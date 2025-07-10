５人組アイドルグループ「Ｍ！ＬＫ」の山中柔太朗が自身のＳＮＳを更新。グループにとっての濃密な１日を回顧した。９日付のインスタグラムに「色々あった１日でした『アオノオト』よろしくお願いします！」とつづり、メンバー全員の仲睦まじい集合写真を公開した。この投稿にファンからは「チョコのように濃い１日だったね」「最高の一日だね」「本当に色々あったね」「今日も幸せをありがとうね」「この写真青春で良すぎ