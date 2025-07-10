日本時間２１時３０分に米新規失業保険申請件数（06/29 - 07/05）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 新規失業保険申請件数（06/29 - 07/05）21:30 予想N/A前回23.3万件（新規失業保険申請件数) 予想N/A前回196.4万件（継続受給者数)