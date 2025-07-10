9人組グループ・Snow Manの佐久間大介がパーソナリティを務める番組『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜 後8：00）12日放送に、声優の関智一がゲスト出演する。【写真】両手を広げて…『マテムり』公開収録第2部の模様関は『ドラえもん』のスネ夫役や『機動武闘伝Gガンダム』のドモン・カッシュ役、『鬼滅の刃』の不死川実弥役など、数多くの作品に出演している大人気声優。熱血漢役や青少年役と