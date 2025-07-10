サラヤは、「人と地球にやさしい」がコンセプトのロングセラーブランド「ヤシノミ」シリーズから、世代を超えて愛されるポケモンがパッケージデザインに登場する「ヤシノミ洗剤ポケモンデザイン第二弾」（本体4商品）を7月25日に期間限定で発売する。ヤシノミ洗剤は、1971年に誕生した食器用洗剤。当時、排水による河川の汚染が問題視されており、川を汚さない洗剤をつくりたいという想いから開発された。ヤシの実由来の洗浄成分を