◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―６阪神（１０日・マツダ）阪神が２リーグ制後の球団最長タイとなる１１連勝を飾り、前半戦の首位ターンを確定させた。貯金は今季最多「１８」。１１試合ぶりに３点目を与えたが、６試合連続２ケタ安打と猛虎打線が広島を粉砕した。１点リードの６回。先発のドラフト１位・伊原（ＮＴＴ西日本）が２死満塁のピンチを招き、降板した。２番手の桐敷が坂倉に押し出し死球を与え、秋山に中前２点適時