東京電力パワーグリッドによると、１０日午後７時２０分ごろから同９時２５分ごろにかけて、神奈川県川崎市中原、川崎区の一部地域で停電が発生した。合計で最大約２６１０軒が停電。原因は調査中としているが、川崎市内では記録的短時間大雨情報が発表されていた。地域別の内訳は次の通り。【川崎市中原区】▽苅宿▽木月住吉町▽市ノ坪【川崎市川崎区】▽小島町▽夜光１丁目