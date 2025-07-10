yamaの新曲「Ever」が、7月16日に配信リリースされることが決定した。 本作は、monogatary.com主催のコンテスト「モノコン2024」大賞作品を表現した楽曲。「モノコン2024」では、オーダーメイドの結婚指輪工房「ith」10周年を記念して実現した特別なコラボ賞「ith×yama賞~One Story.One Ring.~」が企画された。「Ever」は、大賞作品「you are my（著・夏夜米子）」を原作として制作された楽曲となる。 作曲/編曲は、サウンドプロ