石破首相は１０日、東京・九段南の千代田区役所を訪れ、参院選の不在者投票を行った。首相の地元は鳥取県だが、遊説で連日全国を回っており、２０日の投開票日までに地元に戻って投票する機会がなく、不在者投票を利用した。