◆第１０７回全国高校野球選手権大阪大会▽２回戦三国丘４―１八尾＝継続試合＝（１０日・住之江公園野球場）三国丘と八尾の“進学校対決”は、雷雨のため４回途中で継続試合となった。三国丘は、京大志望の１８６センチ右腕・吉満晴人（３年）が登板。初回、不運な内野安打もあり１死一、二塁といきなりピンチを招いたが、後続を空振り三振と投ゴロに仕留めた。３回は１死から四球で出した走者を返されたが、直後の攻撃で味