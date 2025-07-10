½÷Í¥À¶ÌîºÚÌ¾¡Ê30¡Ë¤¬10Æü¡¢Åìµþ¡¦¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¶äºÂ¤Ç¡¢¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¶äºÂ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¹õ¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢Æ±¼ÒÀ½¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¢¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡¢ÏÓ»þ·×¤Ê¤É¤òµ±¤«¤»¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤Æ¤­¤Ê¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢À¸¤­¤Æ¤­¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£Æü¤¬°ìÈÖµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¶äºÂ¤Ï¡¢11Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ËÜÅ¹¤ÎºÇ¿·¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÈ¿