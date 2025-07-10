7·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØCITY THE ANIMATION¡Ù¡£ÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¡¢#2¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡õÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ØCITY THE ANIMATION¡Ù¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Î ¡ÉCITY¡É ¤Ë½»¤à¤Ê¤ó¤À¤«³Ú¤·¤¤¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤òÂ¿ºÌ¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤òÄÌ¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥é¥ó¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡£¤¢¤é¤ð¤±¤¤¤¤¤Á¤Ë¤è¤ë¸¶ºî¡ØCITY¡Ù¤Ï¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¡Ø¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¤Ë¤Æ2026Ç¯¤«¤é2021Ç¯¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¸½ºß3Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯Ï¢ºÜÃæ¡£TV¥¢¥Ë¥á¤ÏµþÅÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç