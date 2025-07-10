¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡Ù¤Î¡Ø·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡ÙÁ°ÊÔ¤Î»ÍÍ½¹ð±ÇÁü¡õ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£10·î3Æü¤Ë¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¡ØÀÄ½Õ¶¸Áö¶Ê¡Ù¡¢11·î14Æü¤Ë¡Ú¸åÊÔ¡Û¡Ø¤Ê¤¡¡¢Ì¤Íè¡£¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡Ù·à¾ìÈÇ¡ÚÁ°ÊÔ¡ÛÍ½¹ð±ÇÁü¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥­¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¡Ö¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¡×¤Î5¿Í¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ñ¤ÇÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ÁÃÍ´Ñ¤â¡¢Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¥Ð¥é¥Ð¥é