先月の高岡市長選挙で初当選した出町譲新市長が、きょう高岡市役所を訪れ、角田市長から事務を引き継ぎました。引き継ぎを終えた出町新市長は、身の引き締まる思いでしっかり取り組んでいきたいとしました。 事務の引き継ぎは、きょう午前に行われ、先月29日の市長選で初当選した出町譲新市長が市長応接室に入りました。きょうは、副市長や部長など幹部職員が同席し、引き継ぎは10分ほどで終了しました。4年前、角田市長が前の