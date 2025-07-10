気象台は、午後6時52分に、大雨警報（浸水害）を佐久市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】長野県・佐久市に発表 10日18:52時点中部、南部では、10日夜遅くまで土砂災害に、10日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。長野県では、10日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長野市□洪水警報10日夜のはじめ頃に警戒■岡谷市□洪水警報10日夜のはじめ頃に警