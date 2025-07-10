関東では10日午後から相次いでゲリラ雷雨が発生。栃木・大田原市では空に走った稲光、その後、何度も雷が発生していました。栃木・鹿沼市にいた取材班も雷を目撃しました。次第に空は真っ暗に、そして強い雨が降り出してきました。突然のゲリラ雷雨で、景色はあっという間に一変しました。気象庁は東京、千葉、埼玉、群馬、栃木、茨城の1都5県で、雨雲が次々と流れ込んで大雨をもたらす「線状降水帯」が発生する恐れがあると発表。