石川県内は10日も厳しい暑さとなり、金沢と小松では12日連続の真夏日となりました。この暑さで男女11人が熱中症とみられる症状で病院に搬送されています。今年3回目となる熱中症警戒アラートが発表された10日の石川県内。日中の最高気温は志賀で33.7度、羽咋で33.5度、金沢で32.9度などを観測しました。金沢と小松は12日連続で気温が30度以上の真夏日となりました。観光客「室内に入ったりとか、外出たりとか上手くバランスとると