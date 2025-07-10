俳優の鈴木亮平が１０日、都内で行われた、主演映画「ＴＯＫＹＯＭＥＲ〜走る緊急救命室〜南海ミッション」（８月１日公開）のプレミアイベントに江口洋介、生見愛瑠らと出席した。関東ではこの日の夜に線状降水帯が発生する影響で、イベントが開催された六本木でも開催５分ほど前から強烈な豪雨が発生。野外で行われたこともあり、屋根に打ち付ける雨や、雷の音が轟く中で鈴木らキャストは登場。豪華俳優陣を見て駆けつけた