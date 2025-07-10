全国高校野球山形大会がきょう開幕し、甲子園出場をかけた４０チームの熱い戦いが始まりました。 【写真を見る】甲子園の切符をつかむのはどこだ！ 全国高校野球山形大会開幕米沢東対北村山・谷地・上山明新館連合の結果は きょう午前１０時半から中山町のヤマリョースタジアム山形で開会式が行われました。 去年の優勝校、鶴岡東を先頭に参加する４３校４０チームが堂々の入場行進を行いました。 このあ