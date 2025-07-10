将棋の第7期清麗戦5番勝負の第1局は10日、東京都千代田区で指され、後手の福間香奈清麗（33）が128手で挑戦者の渡部愛女流四段（32）を破り、先勝した。福間清麗は4連覇が懸かり、渡部女流四段は初獲得を目指す。第2局は23日、福岡市で行われる。