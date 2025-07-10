今月２３日から広島県などで開催される全国高校総体に出場する県選手団の結団式がきょう山形市で行われ、出場選手たちが大会での健闘を誓いました。 【写真を見る】「最後は笑えるように」目指せ日本一！ 全国高校総体に出場する選手たちが健闘誓う（山形） ことしの全国高校総体は中国地方の５つの県と、北海道、福島県、和歌山県の会場で行われます。 県内からは、来週に出場選手が決まる水泳を除く２８種目に、選手４６６人