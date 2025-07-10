愛知県小牧市の名鉄小牧線の線路上に石を置き、列車の運行を妨害したとして、55歳の男が逮捕されました。 列車往来危険と威力業務妨害の疑いで逮捕されたのは、愛知県犬山市の会社員、時田洋容疑者(55)です。 警察によりますと時田容疑者は今年5月、小牧市久保一色東の名鉄小牧線の線路に石を置き、列車を石に接触させた上で緊急停止させた疑いが持たれています。 調べに対し「間違いありません」と容疑を認めていま