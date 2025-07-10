気象台は、午後6時47分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を中津川市に発表しました。また洪水警報を中津川市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】岐阜県・中津川市に発表 10日18:47時点美濃地方では、10日夜遅くまで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■中津川市□大雨警報【発表】・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨