気象台は、午後6時45分に、大雨警報（浸水害）を川崎市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】神奈川県・川崎市に発表 10日18:45時点東部では、10日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■川崎市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量40mm