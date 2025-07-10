気象台は、午後6時43分に、洪水警報を杉並区、板橋区、練馬区に発表しました。また大雨警報（浸水害）を目黒区、世田谷区、渋谷区、豊島区に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】東京都・杉並区、板橋区、練馬区に発表 10日18:43時点東京地方では、10日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■品川区□洪水警報10日夜遅くにかけて警戒■目黒区□大雨警報【発表】・浸