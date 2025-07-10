気象台は、午後6時41分に、大雨警報（土砂災害）を神流町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】群馬県・神流町に発表 10日18:41時点南部では、10日夜遅くまで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■桐生市□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量40mm■伊勢崎市□大雨警報・土砂災害・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量