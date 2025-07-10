長崎県のとある繁殖場で、マルチーズの子犬、ふうちゃんが生まれました。本来であれば「商品」としてペットショップに卸されるのですが、この子犬はそうはなりませんでした。【写真】先住犬とも仲良しになぜならば、生まれながらにして心臓に動脈管開存症（以下、PDA）という病気を抱えていたからです。PDAは生後数カ月以内の手術で完治も期待できるPDAとはワンコの先天性心疾患の中でも発生する頻度が高く、特徴的な心雑音が認め