10日午後5時47分に埼玉県で記録的短時間大雨情報が発表されました。埼玉・東松山市付近で約110mm、埼玉・寄居町付近で約100mmの猛烈な雨を観測しています。また埼玉県内の各地で大雨警報や洪水警報、土砂災害警戒情報が発表されています。埼玉県外の各地、長野県や群馬県などでも記録的短時間大雨情報が発表されています。ご注意ください。