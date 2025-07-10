今日10日18時現在、関東地方は埼玉県を中心に非常に発達した雨雲や雷雲がかかり、あちらこちらで猛烈な雨が降っています。発達した雷雲はゆっくり南下しており、都心周辺など東京都内や千葉県、神奈川県でも夜遅くにかけて猛烈な雨の降るおそれがあります。浸水や冠水、川の氾濫など厳重な警戒が必要です。埼玉県や群馬県などで記録的短時間大雨情報が相次いで発表今日10日の関東地方は大気の状態が非常に不安定になっており、内陸