「Profile Wireless 1-Channel Set」 ゼンハイザージャパンは、クリップオンマイク1基とレシーバー1基をセットにしたワイヤレスマイク「Profile Wireless 1-Channel Set」を、7月24日に発売する。価格はオープン、市場想定価格は35,200円前後。 既発売の「Profile Wireless」。マイク2基とレシーバー、充電バーなどがセットになっている シンプルな1チャンネルのワイヤレスマ