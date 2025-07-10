人気YouTuber、いけちゃんのデジタル写真集『SPA!デジタル写真集 いけちゃん「自由奔放な彼女に翻弄されて」』がリリースされた。発売を記念して、このたび誌面カットが解禁となった。【写真】いけちゃん、メガネ姿もかわいい！デジタル写真集誌面カット（4枚）いけちゃんは、1997年9月20日生まれの秋田県出身。2019年に始めたYouTubeが人気を博し、現在チャンネル登録者数は、75万人を超える。グラビアでも数々の雑誌の表紙