◇セ・リーグ阪神―広島（2025年7月10日マツダ）阪神・佐藤輝明内野手（26）が、広島戦の2回に右翼席へ23号先制ソロを放った。前日9日の同戦に続く2試合連発。6日DeNA戦（横浜）から、4試合続けて第1打席で打点を挙げ、今季59打点目となった。この日は、侍ジャパンの井端弘和監督が視察に訪れた。来春の第6回ワールド・ベースボール・クラシックでの代表メンバー入りを目指す大砲が、念願の日の丸入りへ、猛アピールの一