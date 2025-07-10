◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神（１０日・マツダ）阪神・佐藤輝明内野手が２戦連発の先制２３号ソロを放った。０―０の２回先頭。前日と全く同じシチュエーションで森が初球に投じた変化球をバットの芯に乗せ、右翼席に運んだ。２戦連発は今季２度目。４試合連続打点と勢い止まらず、コイ党は静まりかえった。